Ampliação do cemitério de Aveiras de Cima é uma obra reclamada há vários anos pela população e teve agora visto do tribunal para poder avançar.

Tribunal deu luz verde às obras de ampliação do cemitério de Aveiras de Cima

A Câmara Municipal de Azambuja já recebeu luz verde do tribunal de contas em relação às obras de ampliação do cemitério de Aveiras de Cima. A informação foi avançada pelo vice-presidente do município, António José Matos, na reunião de câmara desta quinta-feira, 25 de Julho.

Recorde-se que em Abril o executivo municipal de Azambuja já tinha aprovado a adjudicação da obra à Construaza-Construções e Projetos, Lda. A adjudicação tem o valor superior a 1,6 milhões de euros e o prazo de execução da empreitada é de 365 dias.

Em Setembro de 2023, a câmara já tinha aprovado por unanimidade um empréstimo de 1,6 milhões de euros, a ser pago em 20 anos, para financiar a obra de alargamento do cemitério de Aveiras de Cima, que é reclamada há vários anos pela Junta de Freguesia de Aveiras de Cima.