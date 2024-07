GNR identifica três homens em situação semelhante à escravidão em Almeirim

A GNR identificou três homens que as autoridades suspeitam estar em situação análoga à escravidão, durante uma operação de fiscalização de cidadãos estrangeiros no concelho de Almeirim, declarou este sábado, 27 de Julho, a Guarda Nacional Republicana num comunicado.



“No decorrer da operação, foram fiscalizados 49 cidadãos estrangeiros, com idades compreendidas entre os 12 e os 72 anos, tendo sido elaborados dez autos de notícia por contraordenação por falta de comunicação de entrada em território nacional, após o período de três dias úteis, tendo ainda sido identificados três homens, em virtude de existir suspeita de serem vítimas do crime de tráfico de seres humanos”, referiu o comunicado.



De acordo com a nota, essa operação de fiscalização de cidadãos estrangeiros foi realizada em 25 de Julho, pelo Comando Territorial de Santarém, através do destacamento territorial de Santarém e da unidade de controlo costeiro e fronteiras da GNR, através do núcleo de fiscalização territorial de imigração de Santarém. “Foram ainda fiscalizados cinco estabelecimentos e elaborados cinco autos de contraordenação nesta matéria”, indicou a nota.



Segundo o comunicado, esta acção contou com o reforço dos militares do destacamento de intervenção de Santarém, tendo ainda contado com o apoio de elementos da Autoridade Tributária. “A Guarda Nacional Republicana alerta para a necessidade de denunciar situações suspeitas de tráfico de seres humanos às autoridades policiais, por forma a garantir a segurança da população mais vulnerável a esta tipologia de crime”, sublinhou a nota.