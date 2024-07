Bombeiros de Pernes esclarecem que já não existe dívida de 900 mil euros do Ministério da Saúde

O presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses disse no Parlamento que o Ministério da Saúde devia 900 mil euros aos Bombeiros de Pernes. A corporação do concelho de Santarém diz que as contas já foram entretanto saldadas.

A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Pernes assegurou que já não existe nenhuma dívida de 900 mil euros por parte do Ministério da Saúde, como disse o presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses (LBP) no Parlamento. “Neste momento não existe qualquer dívida e, na altura, quando o presidente da Liga falou, os números apresentados já não correspondiam à realidade”, disse Francisco Viegas, responsável administrativo dos Bombeiros de Pernes e até há pouco comandante da corporação. O presidente da LBP, António Nunes, disse na sexta-feira, 12 de Julho, na Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, que o Ministério da Saúde deve às corporações de bombeiros mais de 28 milhões de euros pelo transporte de doentes não urgentes. Na ocasião, António Nunes precisou que “só os hospitais de Coimbra devem aos bombeiros 2,5 milhões de euros” e a dívida da saúde ao corpo de bombeiros de Pernes, no distrito de Santarém, é de 900 mil euros. Questionado pela Lusa, o responsável administrativo do Bombeiros de Pernes disse que o presidente da LBP referia-se a uma dívida que existia em Abril, mas que entretanto já foi regularizada. “Os 900 mil euros estão relacionados com uma dívida, que existia em Abril, de um conjunto muito grande de entidades e que entretanto já foi regularizada”, explicou. Francisco Viegas especificou que a dívida foi regularizada não só pelo Hospital de Santarém, mas por um conjunto de outras entidades como o Hospital Santa Maria Cidade Ocidental, IPO São José, entre outras unidades de saúde. Entretanto, a Unidade Local de Saúde (ULS) da Lezíria do Tejo emitiu um comunicado a explicar que “não existem facturas em dívida à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Pernes”.