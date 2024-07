Morador do Forte da Casa reclama de plátano que bloqueia visibilidade e ventilação

Uma árvore de grande porte localizada no Largo da Paz, no Forte da Casa, tem gerado incómodo a um dos moradores da zona. A ramagem extensa do plátano tira a visibilidade da janela do 3º andar de José Tremoço, além de transportar insectos até ao interior da residência. “Isto obriga-me a manter a manter constantemente as janelas fechadas o que compromete a ventilação e o conforto dentro da habitação”, queixa-se.

No dia 15 de Junho José Tremoço dirigiu um e-mail à União de Freguesias da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa e Câmara Municipal de Vila Franca de Xira a pedir para a árvore ser desbastada. No dia 28 de Junho obteve resposta da câmara, igual à recebida por O MIRANTE e que dá conta que a árvore foi podada no mês de Março e que é alvo de trabalhos de manutenção anuais para garantir o afastamento do edificado e equilíbrio da respectiva copa. “O exemplar arbóreo está, no presente, em boas condições fitossanitárias e estruturais, pelo que as intervenções de conservação seguem o disposto no regulamento municipal de espaços exteriores em vigor e o Plano Municipal de Arborização Urbana. A câmara executa todas as podas seguindo as melhores práticas e leis estabelecidas, e importa ter presente que pela lei 59/21, de 18 de Agosto, não são admitidas podas de rolagem, podas drásticas e traumáticas para as árvores, que causam inúmeros problemas fitossanitários e futuras instabilidades estruturais”, diz a autarquia.