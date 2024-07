Moradora de Alenquer exige pilaretes para garantir segurança na Rua do Batalheiro

A Rua do Batalheiro, nos Casais Novos (Alenquer), não tem passeios e os camiões passam dia e noite naquela via. A situação levanta problemas de segurança e por isso Ana Cristina Soares, residente nessa artéria, solicitou no dia 6 de Maio a colocação de dois pilaretes na berma para os filhos poderem sair em segurança de casa para a escola. “Os camiões passam como se andassem na auto-estrada. Tivemos há pouco tempo noutra zona do país uma criança que foi atropelada por um camião. Temos de ter as mínimas condições de segurança”, avisou.

A Câmara de Alenquer garante que vai colocar os pilaretes antes do início do ano escolar e que o atraso se deve ao lançamento do concurso para a compra de material. “Ás vezes abrimos concursos que ficam desertos. Não é como ir à loja e comprar pilaretes. Há uma série de procedimentos administrativos que demoram mais tempo do que gostaríamos. Mas os pilaretes não estão esquecidos e já foram contratados”, reiterou o presidente do município de Alenquer, Pedro Folgado.