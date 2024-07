Munícipes de Coruche exigem melhorias no canil

Daniel Aldeano e Madalena Lino aproveitaram o período de intervenção do público na reunião do executivo da Câmara de Coruche para defenderem a necessidade de ajustes no Centro de Recolha Oficial de Animais de Companhia da localidade. Daniel Aldeano, presidente da Associação dos Amigos dos Animais de Coruche, disse que a colectividade tem vindo a colocar questões junto do município desde Maio de 2022. Em Maio de 2023 foi debatido o aumento do canil, a iluminação e a videovigilância devido a furtos naquele espaço. O dirigente associativo enfatizou que muitas destas questões continuam sem resposta adequada. Mencionou que a resposta dos serviços municipais em 3 de Abril, indicavam alguns progressos como a implementação da sinalética e de um website, que a iluminação iria avançar a curto prazo e para a videovigilância foi solicitado orçamento.

O canil, que se localiza nas instalações do município na zona industrial, tem capacidade para 50 animais. Daniel Aldeano lamentou a ausência de divulgação da câmara municipal sobre as campanhas essenciais, como a vacinação antirrábica, mostrando que a associação “recebe respostas positivas do município, mas nada se executa ou avança”. Madalena Lino, voluntária no centro há vários anos, questionou a suspensão do voluntariado no espaço, numa decisão da própria Associação dos Amigos dos Animais.

A resposta que obteve foi que “o veterinário não permite”, o que é indigno para os animais, uma vez que “há três meses que não saem à rua ou recebem carinho” e permanecem demasiado tempo numa boxe de 1,5 metros. Apesar de serem “bem tratados”, como sublinhou Madalena Lino, os amigos de quatro patas necessitam de sair.

A vice-presidente da Câmara de Coruche, Fátima Galhardo, começou por justificar “os impasses” na execução de algumas questões no canil com o facto de ter estado em cima da mesa a criação de um canil intermunicipal, uma proposta entretanto abortada. A autarca elogiou as campanhas de consciencialização que melhoraram os cuidados com animais junto da população local ao longo dos últimos anos, mas realçou a necessidade de melhor e coordenação do voluntariado.

O vereador Pedro Ferreira diz “conhecer todas as falhas” existentes no centro, onde se desloca “todas as semanas”. Afirmou que “não falta tratamento e há alimentação em abundância” para os animais. Acrescentou ainda que foram realizadas “melhorias” no canil durante este mandato, nomeadamente ao nível de saneamento e aumento da capacidade. Ainda assim, concordou com a necessidade de expandir a capacidade do espaço e que a questão eléctrica, do ponto de vista da iluminação, “não é difícil de resolver”.

Recorde-se que numa reportagem de O MIRANTE, em Agosto do ano passado, era dado a conhecer que nos primeiros sete meses de 2023 entraram no Centro de Recolha Oficial (CRO) de Coruche 149 animais entre cães e gatos.