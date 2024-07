Professora de Tomar é a nova directora-geral da Administração Escolar

Maria Luísa Oliveira esteve três meses como adjunta do gabinete do ministro da Educação, Ciência e Inovação e foi agora nomeada directora-geral da Administração Escolar. Já foi também vereadora do PSD na Câmara de Tomar e directora do extinto Agrupamento de Escolas Gualdim Pais.

Maria Luísa Oliveira, que foi directora do extinto Agrupamento Gualdim Pais, em Tomar, é a nova directora-geral da Administração Escolar, substituindo no cargo Susana Castanheira Lopes, exonerada na passada semana pelo ministro da Educação, Ciência e Inovação, Fernando Alexandre. A nova directora-geral da Administração Escolar é professora e desempenhou também o cargo de vereadora na Câmara de Tomar eleita pelo PSD.



Em Maio último tinha sido nomeada adjunta do gabinete do ministro da Educação. Maria Luísa Oliveira é licenciada em Geografia e Planeamento Regional pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa e mestre em Ciências da Educação – Investigação e Intervenção Educativa pela mesma universidade. Em Fevereiro de 2020 tinha sido nomeada gestora do Plano Nacional das Artes.



A anterior directora-geral da Administração Escolar, Susana Castanheira Lopes, que dirigia a entidade responsável pelos concursos de colocação de professores, foi exonerada pelo ministro da Educação numa decisão assente na “falta de prestação de informações ou na prestação deficiente das mesmas, quando consideradas essenciais para o cumprimento da política global do Governo”. O despacho de exoneração de Susana Castanheira Lopes produziu efeitos a 26 de Julho.