Alcatroamento de arruamentos na freguesia de Asseiceira

A Câmara de Rio Maior tem em curso obras de pavimentação de arruamentos na freguesia de Asseiceira. Já decorreram alcatroamentos na Rua do Lavadouro e Travessa do Pé Descalço e estão a decorrer na Estrada da Bairrada e na Rua de São Domingos, informa o município. Seguem-se intervenções na Estrada do Açude, Estrada da Praia e em parte da Rua da Paz, na Ribeira de Santo André.

A empreitada foi visitada na passada semana pelo presidente da Câmara de Rio Maior, Filipe Santana Dias, que foi acompanhado pela presidente de Junta de Freguesia de Asseiceira, Filipa Raimundo.