Cavaleiro de Valada do Ribatejo nos Jogos Olímpicos Paris 2024

Duarte Seabra, natural de Valada do Ribatejo, concelho do Cartaxo, está em Paris para participar pela primeira vez nos Jogos Olímpicos, no concurso de obstáculos, após o terceiro lugar no grupo B do ranking de qualificação olímpica. A conquista de uma presença na final do concurso de obstáculos será já uma vitória para o cavaleiro de 38 anos, segundo afirma à agência Lusa. A competição de obstáculos individuais vai ser disputada no Castelo de Versailles na segunda e terça-feira, 5 e 6 de Agosto.



Duarte Seabra realça que a qualificação já foi uma vitória, mas não acha irrealista conseguir chegar à fase final da competição porque tem saltado todos os concursos de cinco estrelas (nível máximo). O cavaleiro ribatejano conseguiu a vaga para Portugal no início do ano, montando o cavalo Dourados 2, com o qual vai participar nos Jogos, mas conseguiu apurar um segundo cavalo, o Van Allen: "consegui qualificar-me com o Van Allen, que é um cavalo que tenho há pouco tempo. Saltei em Xangai e consegui no Grande Prémio o resultado que me permitiu assegurar a classificação do cavalo, assegurando-me um plano B”.



“Podemos estar na nossa melhor forma e a sentirmo-nos muito bem mas o cavalo não ou vice-versa. É isso que faz deste desporto ser também especial. Quando as coisas se conciliam e o resultado aparece dá uma satisfação muito grande”, continua, concluindo que espera que as “várias conquistas possam servir de lição para que quem manda no nosso desporto nos consiga ajudar mais e melhor, porque este é um desporto muito dispendioso e nós precisamos muito de apoio, para que tudo continue a evoluir".