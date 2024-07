Falta de médicos em Tomar não é preocupante

O presidente da Câmara Municipal de Tomar, Hugo Cristóvão, afirmou que o problema da falta de médicos no concelho, embora exista, não é preocupante. “Nem deveria dizer isto publicamente, para que não pareça que estamos de alguma forma descansados, mas temos que ter a noção que Tomar é o concelho que na região está, no mínimo, menos mal”, disse. O autarca socialista respondia a um conjunto de questões levantadas pelo vereador do PSD Luís Francisco que, na sua intervenção, começou por referir que nos últimos tempos se tem assistido a alguma competitividade entre os municípios no sentido de angariar médicos de família para os seus concelhos. O autarca questionou o executivo camarário se tem sido realizado algum trabalho na captação.

Hugo Cristóvão sublinhou que a situação não é preocupante e que neste momento só existem problemas em duas extensões de saúde no concelho, “o que comparativamente com a realidade da região é bastante melhor”. O presidente concluiu referindo que a saúde “é um bem necessário independentemente do concelho, e que o mal dos outros não deve descansar o município”, mas sim dar motivação para continuar a trabalhar.

Mais de 70 mil sem médico

No final do ano passado (2023) o ACES Médio Tejo registava um total de mais de 225 mil utentes frequentadores e 33% dos utentes não tinham médico de família atribuído, o que dá sensivelmente 70 mil pessoas sem médico. Nessa altura, a realidade assumia maior dimensão nos concelhos de Ourém, Abrantes, Alcanena, Mação e Sardoal, onde a percentagem de utentes sem médico atribuído era superior aos 33% da média.