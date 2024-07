Reserva Natural do Estuário do Tejo foi classificada há 48 anos

A Reserva Natural do Estuário do Tejo completou 48 anos sexta-feira, 19 de Julho, quando está em discussão uma proposta de Plano de Cogestão para a preservação ambiental desta área protegida, com o desenvolvimento de actividades económicas sustentáveis, turísticas e educativas. “Eu não me canso de dizer que não há capital na Europa com uma reserva natural tão próxima e tão grande como Lisboa”, realçou o presidente da Câmara de Vila Franca de Xira, Fernando Paulo Ferreira (PS), sublinhando a grande importância da área pelos seus ecossistemas “não só ribeirinhos como marítimos, uma vez que faz a transição entre o Tejo e o mar”.

Constituída em 19 de Julho de 1976, a Reserva (RNET) é uma área protegida incluída na Rede Natura, com 14.416,21 hectares com águas estuarinas, mouchões, sapais, salinas e lezírias, e agora cogerida pelos municípios de Vila Franca de Xira, Benavente e Alcochete, entre outras entidades, no seguimento da descentralização de competências de gestão de áreas protegidas para os municípios.

Actualmente, a comissão de cogestão elaborou uma proposta para a gestão da área, com medidas para executar entre 2025 e 2028, com um orçamento previsto de “cerca de dois milhões de euros”, em discussão pública até 30 de Setembro. Fernando Paulo Ferreira, que preside à comissão de cogestão, sublinhou que esta área, a maior zona húmida do país e uma das maiores da Europa, única em termos de biodiversidade, serve de abrigo a cerca de 100 mil aves, número que cresce “exponencialmente na altura das migrações, uma vez que é um espaço de passagem obrigatória para inúmeras espécies na sua migração entre a Europa e África e vice-versa”.

Além das valias ambientais, tem associado um conjunto de actividades económicas ligadas à agricultura e à pecuária, “que têm um grande impacto económico em todo o país”, além de actividades ligadas à pesca de actividade tradicional, como a das comunidades avieiras.

Todo este cenário é propício ao desenvolvimento da educação em valores ambientais e ecológicos, de sensibilização para a natureza, de conservação, de preservação cultural e de valorização económica sustentável, mantendo actividades tradicionais e desenvolvendo actividades turísticas de natureza, com o aumento da capacidade de alojamento, o que serviu de base à proposta que está em discussão.

“Temos já um projecto muito interessante sob o ponto de vista ambiental, mas também educativo, que é o EVOA - Espaço de Visitação e Observação de Aves, que tem vindo a fazer um trabalho muito importante de sensibilização, formação e qualificação de novos públicos para a necessidade de preservação dos ecossistemas”, exemplificou o autarca de Vila Franca de Xira.

O autarca refere que as margens do Tejo têm sido requalificadas e existe uma rede de caminhos ribeirinhos que pode ser percorrida, na qual “a preservação dos ecossistemas está muito presente”. Entre os planos está também a captação de agentes turísticos para o desenvolvimento de passeios orientados ao longo da reserva.