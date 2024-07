Ricardo Gonçalves pode trocar Câmara de Santarém pela presidência do IPDJ

Ricardo Gonçalves já tinha assumido que não iria levar o mandato até ao fim como líder da Câmara de Santarém e poderá sair já no final do Verão.

O presidente da Câmara Municipal de Santarém, Ricardo Gonçalves (PSD), poderá deixar a liderança do município já no final deste Verão para assumir a presidência do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ). O jornal Observador noticiou esta tarde que o autarca social-democrata, a cumprir o seu terceiro e último mandato como presidente eleito, foi o nome escolhido pelo Governo para suceder a Vítor Pataco à frente do IPDJ.

Ricardo Gonçalves já tinha assumido que não iria levar o mandato até ao fim. Em entrevista a O MIRANTE publicada em Março último, o autarca assumia que deixaria a autarquia depois da apresentação de contas de 2024. “Será em 2025, daqui a sensivelmente 13 meses. Vamos entrar num novo ciclo a nível nacional, vão sair várias dezenas de autarcas que entraram em 2013 e, portanto, é tempo de entrarem outros protagonistas. É uma decisão amadurecida e falada já há algum tempo”, declarava. A estratégia passava também por dar tempo ao vice-presidente João Teixeira Leite para se afirmar como líder da autarquia e cabeça de lista do PSD às autárquicas de 2025.

O MIRANTE tentou contactar Ricardo Gonçalves mas não foi possível.

(Em actualização)