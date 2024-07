Vila Franca de Xira prepara ultimato à NAV e ameaça voltar a queixar-se ao Governo

Presidente do município endureceu críticas na última semana depois de ter sido lançado pela comunidade uma petição visando levar o problema do aumento de ruído dos aviões no território a discussão no Parlamento. Autarca tem reunião agendada com o presidente da NAV e diz esperar mais acção e menos conversa.

O presidente da Câmara de Vila Franca de Xira, Fernando Paulo Ferreira e o presidente da empresa responsável pela navegação aérea no aeroporto de Lisboa (NAV), Pedro Ângelo, vão sentar-se à mesa numa reunião olhos nos olhos onde o autarca ribatejano avisa querer mais acção e menos conversa no que toca a minimizar o ruído dos aviões que estão a atravessar o concelho.

Desde Maio que a NAV mudou o sistema de gestão do tráfego aéreo, lançando sobre o concelho de VFX mais aviões do que aquilo que habitualmente tinha o que tem gerado fortes queixas não só dos autarcas como também da comunidade, que entretanto lançou uma petição online visando levar o assunto a discussão no Parlamento e que já conta com mais de mil assinaturas.

“Verificamos no terreno que houve um acréscimo do impacto do ruído dos aviões, sobretudo na descolagem. A resposta que a NAV nos deu inicialmente não era verdadeira”, critica Fernando Paulo Ferreira, depois de num primeiro momento ter tomado a informação da NAV como credível e apontar que o culpado do excesso de ruído era, entre outros, os ventos dominantes da altura do ano.

* Notícia desenvolvida na edição semanal de O MIRANTE