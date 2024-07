Alunos precisam de apoio e orientação para desfazer mitos e decidir o seu futuro

Os alunos devem ser ajudados a decidir o seu percurso escolar sem se guiarem ou serem influenciados por estereótipos ou preconceitos, nomeadamente em relação à escolha de cursos ou modelo de ensino a seguir. “No 9º ano se o jovem for para ciências, os pais acham que o futuro está garantido e é o único caminho de sucesso, mas se for para humanidades ou artes visuais já é um vácuo de incertezas. A mesma coisa se decidir ir para um curso profissional ou para um politécnico após terminar o ensino obrigatório”, afirmou o psicólogo Luís Tavares, que participou no quarto encontro de equipas multidisciplinares, promovido pela Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo (CIMT), que decorreu no Entroncamento.

O psicólogo escolar foi o primeiro orador da sessão da tarde, onde falou sobre as decisões tomadas pelos alunos no 9º e no 12º ano e o peso que as mesmas têm na carreira futura. Luís Tavares defende que os alunos precisam de apoio e orientação para conseguir gerir e decidir da melhor maneira o futuro da sua carreira. Luís Tavares chama a atenção para os mitos, estereótipos e preconceitos relativos a cursos e faculdades, como politécnicos e que cabe aos psicólogos e a toda a comunidade escolar, juntamente com as famílias trabalhar para quebrar esses mitos.

Maria do Céu Taveira é consultora cientifico-técnica e destaca ser fundamental trabalhar a promoção de carreira junto dos alunos desde tenra idade. “É um processo longitudinal que devia começar no pré-escolar e seguir com os alunos até ao 12º ano no processo de intervenção de carreira com base no desenvolvimento vocacional de cada um. E para isso é fundamental acompanhar o sistema escolar dos alunos ao longo dos vários anos”, afirma.

Sílvia Oliveira abordou o trabalho dos psicólogos escolares, que considera solitário, destacando a importância do modelo de redes de psicólogos escolares para um trabalho conjunto e partilha de soluções comuns. “É a melhor forma de pensarmos todos juntos. Existem reuniões três vezes por ano em que tentamos desenvolver ferramentas estratégicas para trabalhar com os alunos no âmbito vocacional”, diz, acrescentando que é fundamental capacitar os psicólogos de ferramentas para ajudar os alunos na área vocacional.

Hélder Marques, antigo professor e membro da Unidade de Planeamento Estratégico e Projectos Intermunicipais da CIMT, considera que “os alunos, por vezes, tomam decisões que não são as melhores e andam perdidos sem saber para onde ir e é aí que é necessário intervir com base nas necessidades de cada aluno”. Vinca que desde o 1º ciclo que existem ideias vocacionais na cabeça dos alunos mas, em alguns casos, existe uma confusão intelectual que precisa de apoio e organização para fazerem a escolha certa.

“Temos de envolver todos os agentes para apoiar os alunos. Não basta haver luz ao fundo do túnel mas iluminar todo o caminho para que ninguém fique no escuro, isso é fundamental para o desenvolvimento e orientação de carreira e quanto mais cedo for trabalhado, melhor”, conclui Hélder Marques.