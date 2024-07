Assalto no Tramagal deixa proprietários agrícolas com prejuízo de 10 mil euros

A família de Sara Marques tem uma propriedade agrícola no Tramagal, concelho de Abrantes, que foi assaltada durante a tarde do último domingo, 21 de Julho. Os proprietários ficaram com um prejuízo a rondar os 10 mil euros e os assaltantes continuam a monte, tendo a família apresentado queixa na Guarda Nacional Republicana (GNR).

A propriedade agrícola estava a ser reabilitada há dois anos por Sara Marques, juntamente com o marido, Pedro, e com o sogro. O assalto deixou a família com um prejuízo difícil de reparar em equipamentos e ferramentas de construção civil. A propriedade encontra-se entre o Tramagal e as Bicas. Fruto do processo de reabilitação, a família tem feito vários investimentos em equipamentos e alfaias agrícolas que foram roubadas. Os assaltantes entraram na propriedade através de um corte na rede de vedação e agiram de forma cirúrgica e planeada, tendo-se focado apenas nos equipamentos mais caros, como rebarbadoras, berbequins, um gerador eléctrico, baterias, um corta-mato e uma mini moto-4.

Segundo explica a O MIRANTE Sara Marques, o assalto terá ocorrido na tarde de domingo, uma vez que o sogro esteve presente na propriedade desde as oito da manhã até à hora de almoço e a falta de luz no local impedia que o assalto fosse feito à noite. Face ao tipo de equipamentos e ferramentas roubadas, Sara Marques acredita que terá sido usada uma carrinha ou camião de transporte para conseguir furtar todos os materiais.

A propriedade esteve devoluta durante cerca de duas décadas. Durante esse tempo já tinham sido vítimas de pequenos furtos como metais, torneiras de casa de banho e ferragem para venda em ferro-velho. Apesar de passarem vários dias na propriedade actualmente, Sara Marques e Pedro Marques vivem em Torres Novas, onde exercem a profissão de enfermeiros.