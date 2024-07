Autarca de Abrantes quer desclassificação da EN2 para realizar obras

Município de Abrantes quer desclassificar zona da Estrada Nacional 2 no concelho para realizar obras de requalificação importantes e garantir boas acessibilidades, entre outras mais-valias. Acordo com a IP está em cima da mesa, mas terá que envolver “envelope financeiro”.

O presidente da Câmara de Abrantes, Manuel Valamatos, insiste na importância para o concelho da desclassificação da Estrada Nacional (EN2), entre Olho de Boi e as Barreiras do Tejo. O autarca informou, na sessão camarária de 19 de Julho, que reuniu com o ministro das Infraestruturas e esteve na Infraestruturas de Portugal (IP), tendo chegado a um princípio de acordo. Recorde-se que o município quer intervir na requalificação da Avenida António Farinha Pereira, em Alferrarede, uma das principais artérias que ligam à cidade, mas o facto de pertencer à IP impede de o fazer. “Não queremos apenas que passem para o nosso lado, é preciso um envelope financeiro para resolver os problemas”, afirmou Manuel Valamatos.

Manuel Jorge Valamatos reforçou que existe muita dificuldade em conseguir a desclassificação desta estrada. “Pedi que se conclua o IC9, como alternativa, que é algo que faz muita falta, ligando o Alentejo ao Médio Tejo. Mais uma vez percebi, por parte da IP, de uma abordagem técnica, a dificuldade da desclassificação desta estrada (N2)”, sublinhou, acrescentando que o executivo da Câmara Municipal de Abrantes está “há cinco anos” a lutar para resolver o assunto.

