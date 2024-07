Vila Franca de Xira está a preparar 268 apartamentos para quem precisa de casa

O problema da falta de habitação pública será o grande desafio da sociedade nos próximos anos, acredita o presidente da Câmara de Vila Franca de Xira, Fernando Paulo Ferreira, e por isso o município anunciou que está a preparar-se para meter no mercado 268 novas habitações para arrendamento acessível.

No dia em que entregou nove casas municipais a nove famílias do concelho - num concurso onde participaram mais de quatro centenas como O MIRANTE noticiou - o autarca confirmou que em breve, graças aos fundos do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), poderão vir a estar prontos outros 268 apartamentos adicionais no concelho para disponibilizar, resultante de 22 candidaturas ao PRR: 11 já aprovadas e outras 11 em execução e à espera de decisão.

Uma boa parte das novas casas será para realojar 161 famílias que vivem em condições habitacionais indignas, de precariedade, insalubridade, insegurança, sobrelotação e inadequação, cuja carência financeira não lhes permite suportar o custo de acesso a uma casa com o mínimo de qualidade.

