Alenquer com novas viaturas eléctricas para reforçar serviços de saúde

As duas carrinhas eléctricas foram financiadas através do PRR. Viaturas destinam-se a cuidados médicos ao domicilio no concelho de Alenquer.

Alenquer conta com duas novas viaturas eléctricas para prestar cuidados domiciliários de saúde aos 41 mil utentes do concelho. As carrinhas foram entregues pela Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARS-LVT) ao município, no dia 16 de Julho, junto à Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC) de Alenquer.

As duas viaturas foram adquiridas no seguimento da candidatura “Cuidados de Saúde Primários com mais respostas” ao Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), com fundos disponibilizados pela União Europeia.

No ato de entrega formal, o presidente do município, Pedro Folgado, que se fez acompanhar pelos vereadores Tiago Pedro e Paulo Franco, destacou a cooperação entre entidades que levou à dotação da área da saúde no concelho com uma nova mais-valia decorrente da transferência de competências para os órgãos municipais neste domínio. "O que nós queremos mesmo é que os munícipes de Alenquer sejam bem servidos em qualidade e que possamos ter os meios para o fazer. Temos tentado criar alternativas à falta de clínicos. Queremos que os nossos utentes sejam atendidos com qualidade e, por isso, estas viaturas serão importantes", declarou Pedro Folgado.