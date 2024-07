Arcebispo de Évora reestrutura clero em Samora Correia e Coruche

O arcebispo de Évora, Francisco José Senra Coelho, anunciou as novas nomeações para o Ano Pastoral 2024/2025, sublinhando a importância de atender às necessidades das comunidades paroquiais. “Na continuidade dos nossos antecessores procurámos dialogar com diversos Presbíteros e Diáconos Permanentes a fim de encontrarmos as melhores respostas no actual contexto da nossa Igreja Arquidiocesana”, afirmou o arcebispo.

O padre Ananias Cambi Milissão foi nomeado vigário paroquial da paróquia de Samora Correia. O sacerdote deve também obter o grau de licenciatura em Direito Canónico no Instituto de Direito Canónico da UCP.

O padre João Luís Gonçalves da Silva, mantendo as actuais funções, foi nomeado Pároco de Santa Justa, em Coruche.

Já o padre Luís Manuel Dias Farinha fica responsável pela Pastoral dos Idosos nos Lares de Mora, Pavia, Brotas e Couço, sucedendo ao padre Nelson Fernandes que transita para a presidência do Serviço Arquidiocesano da Pastoral do Turismo.