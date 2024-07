Aumenta número de reclamações nos hospitais públicos da região ribatejana

Os dados do Portal da Queixa, a maior rede social de consumidores do país, revelam este mês que o índice de satisfação dos utentes dos três hospitais públicos que servem a região – Vila Franca de Xira, Médio Tejo e Santarém - é muito baixa ou insatisfatória. O Hospital de Vila Franca de Xira já soma desde 2014 um total de 251 reclamações relacionadas com o funcionamento daquela unidade de saúde, sendo considerado “fraco” o índice de satisfação dos utentes, dando-lhe uma nota de 32,2% numa escala de zero a 100. Nos últimos 12 meses deram entrada naquele portal de consumidores 27 reclamações ao serviço e funcionamento da unidade de saúde. Das 251 reclamações existentes, 129 foram deixadas desde Junho de 2021, data em que a administração de Carlos Andrade Costa tomou conta da gestão da unidade após a saída da José de Mello Saúde que geria o hospital em regime de parceria público-privada (PPP).

A seguir na lista de queixas daquele portal está o Hospital de Santarém com 95 queixas e um índice de satisfação de 6,4% e o Centro Hospitalar do Médio Tejo com 67 queixas e um índice de satisfação de 1,5% na escala de zero a cem. Índices de satisfação baixos, sobretudo, por não terem existido respostas em número suficiente às reclamações deixadas no portal.

O índice de satisfação é calculado pelo portal com base numa fórmula que contempla o tempo que a entidade demora a responder à queixa, atribuindo pontos à medida que as reclamações são respondidas, se aguardam resposta, se a queixa está resolvida ou se foi considerada sem resolução possível. Há também pontos atribuídos consoante o número de dias que a entidade visada demora a responder à queixa.

Demora na marcação de consultas e tempos elevados de espera

Das queixas apresentadas pelos utentes, que podem ser lidas no portal, estão situações de demora na marcação de consultas, mau atendimento, tratamentos inadequados e tempos elevados de espera. Há na unidade de saúde de VFX relatos como o de um homem impedido de acompanhar a mulher grávida, queixas de mau serviço, situações passíveis de configurar alegada negligência médica (troca de análises de um paciente), situações de demora no atendimento na urgência e de falta de informação aos familiares de pacientes.

Contactada por O MIRANTE, a Unidade Local de Saúde Estuário do Tejo, que tutela o Hospital de Vila Franca de Xira, refere que do que decorre da análise estatística de todas as reclamações registadas no primeiro semestre de 2024, associadas aos cuidados hospitalares, salienta-se a redução do número de reclamações comparativamente com o período homólogo. “Também no primeiro semestre do ano de 2024 a Unidade Local de Saúde Estuário do Tejo registou um número expressivo de elogios associados aos cuidados hospitalares”, acrescenta essa entidade.

A Unidade Local de Saúde Estuário do Tejo sublinha ainda que “continua a cumprir, escrupulosamente, os protocolos definidos para o tratamento das reclamações e elogios através do seu Gabinete de Cidadão, assim como mantém o compromisso de continuar a assegurar a melhor prestação de cuidados de saúde a todos os seus utentes, através dos seus profissionais de saúde, que continuadamente tem dado provas da sua elevada competência técnica e humana”.