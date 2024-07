Buscas aquáticas por jovem desaparecido em Coruche

Um jovem de 18 anos está desaparecido desde o final da manhã de 31 de Julho e as autoridades efectuaram buscas aquáticas no rio Sorraia, junto à praia fluvial, em Coruche.

O jovem, de Samora Correia, encontrava-se na Praia Fluvial do Sorraia acompanhado pelo pai. Segundo O MIRANTE apurou no local, o progenitor ausentou-se para ir ao bar e quando voltou só encontrou os pertences do filho. Desde então não é conhecido o paradeiro do jovem.

Vários elementos da GNR, da Protecção Civil e dos Bombeiros Voluntários de Coruche estão a bater as margens do curso de água.