Clubes do concelho de Salvaterra de Magos em torneio quadrangular de futebol

O 14º Torneio de Futebol do Município de Salvaterra de Magos decorre nos dias 31 de Agosto e 1 de Setembro no Parque de Jogos do Clube Desportivo Salvaterrense, em Salvaterra de Magos. Envolve as equipas seniores dos quatro clubes que disputam provas distritais de futebol desse escalão. O CD Salvaterrense defronta o Grupo Desportivo de Marinhais às 16h00 de sábado, 31 de Agosto, e o Grupo Desportivo Forense joga com o Sport Clube Desportos de Glória do Ribatejo às 18h30 do mesmo dia. O jogo do terceiro e quarto lugar acontece a 1 de Setembro às 16h00 e a final está agendada para as 18h30.