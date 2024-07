Dadores da Póvoa de Santa Iria fazem primeira recolha de Agosto

A Associação de Dadores Benévolos de Sangue da Póvoa de Santa Iria, em parceria com o Instituto Português do Sangue e da Transplantação, vai realizar a sua primeira sessão de recolha de sangue do mês de Agosto. A recolha acontece a 3 de Agosto, sábado, das 15h00 às 19h30, na sede da associação, localizada na Avenida Antero de Quental, Loja 1D, Bairro CHEPSI, na Póvoa de Santa Iria.

Durante o verão, as reservas de sangue enfrentam uma redução crítica e é crucial que todos aqueles que estejam em boas condições de saúde considerem a doação de sangue. A contribuição de cada dador é essencial para garantir que os hospitais e centros de saúde tenham suprimentos suficientes para atender às necessidades dos pacientes. Para os que não estão familiarizados com o processo de doação de sangue, ele é simples e seguro. O médico de apoio à sessão avaliará se o dador está apto para a doação e este procedimento garante a segurança de todos os envolvidos.