Melhorias no serviço USO no concelho de Salvaterra de Magos

O USO - transportes a pedido da Lezíria do Tejo, disponível no concelho de Salvaterra de Magos desde Julho de 2023, passou a ter circuitos disponíveis todos os dias úteis para Salvaterra de Magos e para o Posto de Saúde de Glória do Ribatejo e também novas paragens no circuito aos fins-de-semana para o Hospital de Santarém. O serviço é garantido em táxis de cinco e sete lugares.

O passageiro deve efectuar a reserva da sua viagem através de chamada telefónica gratuita para a linha da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT) até ao dia útil anterior à viagem.

O serviço, implementado pela CIMLT e município, serve a população em dias ou locais em que o transporte regular em autocarros não é possível ou viável. Ao contrário do serviço normal de táxi, o transporte flexível só funciona em dias, paragens e horários pré-estabelecidos, daí a identificação das paragens com o logo do projecto USO e a necessidade de marcação da viagem. Os circuitos e tarifários podem ser consultados no site da CIMLT e do município.