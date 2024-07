Nova escola de Ferreira do Zêzere vai custar 13 milhões de euros

A construção da nova escola EB 2.3/Secundária Pedro Ferreiro, em Ferreira do Zêzere, representa o maior investimento de sempre do município, sendo financiada na totalidade pela União Europeia.

O município de Ferreira do Zêzere consignou no dia 30 de Julho a empreitada para a nova escola EB 2.3/S Pedro Ferreiro, acto que formalizou o início das obras e de um investimento de 13 milhões de euros, financiado por fundos europeus. “Estamos a falar de uma obra que tem de ser concretizada em 20 meses, a partir do dia de hoje, e de um valor de 13 ME, via Plano de Recuperação e Resiliência (PRR)”, com um financiamento a 100% que “inclui a obra e tudo o que são equipamentos inerentes ao funcionamento” da mesma, disse à Lusa o presidente do município.

Segundo destacou Bruno Gomes (PS), esta “é a maior obra de sempre”, e com “o valor mais alto de investimento” no município, em empreitada que vai transformar uma escola com 42 anos de utilização num edifício novo, em investimento que considerou muito importante para o ensino e formação no concelho. “Este investimento sublinha a importância de proporcionar instalações modernas e adequadas para o ensino, respondendo às necessidades atuais e futuras dos alunos”, declarou Bruno Gomes, tendo afirmado que “a futura escola irá proporcionar condições de excelência e será um ponto de viragem para a comunidade ferreirense”.

O autarca disse à Lusa que “a obra física, no edifício, implica um investimento de 8.6 ME”, com o respectivo auto de consignação agora formalizado, sendo os restantes 4.4 ME para o “recheio de equipamento”.

Em comunicado, o município sublinha que, “após meio século de funcionamento da escola actual, a nova EB 2.3/S Pedro Ferreiro terá um ambiente de aprendizagem mais moderno, eficiente e adaptado às exigências contemporâneas”. Para a câmara, esta nova infraestrutura “vai proporcionar melhores condições de estudo, com recursos tecnológicos avançados, preparando melhor os alunos para os desafios do futuro”.

A assinatura do auto de consignação da empreitada oficializou o compromisso com a construção da nova escola entre o município de Ferreira do Zêzere e a empresa Nov Pro Construções, S.A, que dispõe de 20 meses para a conclusão das obras. O investimento, de 13 milhões de euros, é cofinanciado pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e pela União Europeia.