Passagem de camiões é um tormento para moradores dos Casais Novos em Alenquer

Os moradores dos Casais Novos, Alenquer, não têm descanso por causa da passagem de camiões da empresa de logística e distribuição Santos e Vale. Os residentes queixam-se de ruído, poluição e dizem que os pesados circulam a alta velocidade não respeitando os peões. Os moradores do lugar da Passinha (Casais Novos) chegaram a meter a empresa em tribunal e os camiões deixaram de circular na Rua dos Bons Amigos. Mas desde 25 de Junho que o tribunal deu ordem para as viaturas da empresa voltarem a transitar naquela via. Também os moradores dos Casais Novos avançaram para a justiça e aguardam que o tribunal se pronuncie sobre as medidas cautelares.

Ninguém quer os camiões a passar à sua porta mas a situação só ficará resolvida com a construção de uma via alternativa. O presidente da Câmara Municipal de Alenquer, Pedro Folgado (PS), já se comprometeu a construir uma nova estrada, que custará um milhão de euros, estando para breve a assinatura da escritura com o proprietário do terreno onde vai ser construída a estrada.

Depois da nova via os camiões deixam de poder circular na Rua dos Bons Amigos (Passinha) e Rua do Batalheiro (Casais Novos), uma vez que será colocada sinalização a proibir os pesados. “Após a obra a empresa tem de cumprir. Nem que tenhamos que meter lá a GNR 24 horas por dia”, disse o autarca.

A residir nos Casais Novos, Nádia Loureiro, grávida, foi até à reunião de câmara expor que a situação tem tido um impacto negativo na sua vida e que as obras que fizeram na estrada não passam de remendos. A moradora toma medicação para dormir e tem de fugir dos camiões quando atravessa a rua para alimentar uma colónia de gatos que está sob sua responsabilidade. Nádia Loureiro, que tem sido porta-voz do descontentamento dos moradores dos Casais Novos, diz que as queixas feitas à GNR não surtem efeito. “A GNR diz que não tem aparelhos para medir a velocidade dos camiões, o que eu acho estranho”, declarou.

O MIRANTE solicitou resposta à Santos e Vale mas sem sucesso até ao fecho desta edição.