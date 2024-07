Paulo Coutinho foi encontrado sem vida na Praia do Sorraia

Oito horas de angústia entre familiares e populares que acompanharam de perto as buscas no local.

Paulo Coutinho, um jovem de 18 anos que residia em Samora Correia, foi encontrado sem vida no final da tarde desta quarta-feira na Praia Fluvial do Sorraia, em Coruche.

As buscas realizadas pela GNR, com apoio da Protecção Civil e dos Bombeiros de Coruche, culminaram com a localização do corpo do adolescente.

O jovem tinha ido passar o dia na praia com o pai, quando desapareceu pouco antes do meio-dia. O pai de Paulo deixou a praia para ir a um bar e, ao regressar, percebeu a ausência do filho, accionando imediatamente as autoridades para o desaparecimento. Os pertencentes de Paulo Coutinho estavam no areal, excepto os óculos de mergulho.

O corpo foi transportado para o Hospital de Vila Franca de Xira, onde será autopsiado.