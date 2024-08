Falta de civismo faz da Póvoa e Forte da Casa lixeiras a céu aberto

Continuam a chover reclamações dos fregueses da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa, mas também de Alverca e de Vialonga, por causa da falta de limpeza das ruas, lixo nos ecopontos e contentores e proliferação de monos, com o poder local a denotar dificuldades em eliminar o problema. Todas as semanas chegam à redacção de O MIRANTE queixas, documentadas com fotografias, de pessoas que expressam a sua indignação com o cenário com que se deparam.

É o caso de Tiago Mota, residente na Póvoa de Santa Iria, que reportou imagens de roupa e cartão depositados na Praça Arquimedes Silva Santos.