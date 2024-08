Arruda dos Vinhos continua à espera de nova farmácia

A Câmara Municipal de Arruda dos Vinhos enviou uma missiva ao Infarmed, Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde I.P., a perguntar qual o ponto de situação da abertura de uma nova farmácia na freguesia de Arruda dos Vinhos. O pedido foi enviado no dia 12 de Julho e recorda que desde 14 de Dezembro de 2023 nunca mais houve desenvolvimento nesta matéria. “Na sequência da reunião do ano passado com o Dr. Vasco Bettencourt e o anterior presidente da câmara, André Rijo, voltamos ao contacto para questionar o ponto de situação da revisão da legislação relativamente à abertura de novas farmácias e se já há previsão de abertura do concurso público para a instalação da farmácia pedida por nós”, lê-se na missiva.

Os deputados do PS na Assembleia da República, onde se inclui o antigo presidente da Câmara de Arruda dos Vinhos, André Rijo, questionaram o Governo no dia 11 de Julho sobre a matéria. Os eleitos recordam que, no caso de Arruda dos Vinhos, o pedido para abertura de concurso para uma nova farmácia foi formalizado há quase dois anos. Os eleitos aguardam resposta do Governo sobre para quando está prevista a publicação e entrada em vigor da portaria e quanto tempo estima o Ministério da Saúde que será necessário para que o Infarmed lance os concursos já sinalizados para abertura de novas farmácias.

A O MIRANTE, o Infarmed esclarece que por deliberação do conselho directivo de 6 de Dezembro de 2023 foi aprovada a abertura de concurso para a instalação de uma nova farmácia no município de Arruda dos Vinhos, a ser efectivada após revisão do quadro legislativo vigente sobre esta matéria, o qual se encontra ainda em curso.