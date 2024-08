Arte anti-stress em Fátima

A Associação de Pintores Anti-Stress de Fátima existe desde 2020. O grupo com perto de duas dezenas de elementos junta-se todas as semanas para dar asas à imaginação e combater o desgaste e os problemas do dia-a-dia através da arte.

Em pouco mais de três anos de actividade a Associação de Pintores Anti-Stress de Fátima (ASPAS) já realiza um trabalho digno de registo e diferente do que já existe no concelho de Ourém e até mesmo na região ribatejana. Composto por cerca de duas dezenas de elementos, de várias idades, o grupo reúne às segundas e quintas-feiras na antiga EB1 de Moitas Gaiola para dar asas à imaginação e combater o desgaste e os problemas do dia-a-dia relaxando através da arte de pintar. A professora e presidente da associação é Carla Figueiredo, artista plástica. O MIRANTE marcou presença num dos encontros para perceber que ambiente se vive na associação.

Carla Figueiredo, 50 anos, nasceu em Alcanena, mas vive em Fátima há muitos anos. “Cresci a ver o meu pai a pintar. Adorava sujar as mãos na tinta”, conta, bem-disposta.