Câmara de Azambuja não investe no alto concelho

Enquanto a Câmara Municipal de Azambuja não valorizar o património que tem no alto concelho não anda para a frente. A opinião é do presidente da União de Freguesias de Manique do Intendente, Vila Nova de São Pedro e Maçussa, José Avelino, que está no cargo há quase 11 anos, eleito pela CDU. O autarca, que não tem filiação partidária, não se pode recandidatar nas próximas autárquicas em 2025, devido à lei de limitação de mandatos, mas mesmo que pudesse não o faria, até porque pretende “arrumar as botas”.

Tem pena que a Câmara de Azambuja só se preocupe em investir na sede de concelho e em Aveiras de Cima, onde tem mais votos, e que deixe delapidar o seu próprio património.