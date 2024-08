Fábrica de Torres Novas que tentou vender óleo com rótulo de azeite foi a mais vista da semana

A notícia sobre a fábrica de Torres Novas que alegadamente tentou vender óleos alimentares com rótulos de azeite foi a mais vista da semana com cerca de 100 mil visualizações no site e redes sociais de O MIRANTE. Com números semelhantes a notícia sobre os 11 militares que vão ser despejados de um T3 em Aveiras de Cima por a GNR não pagar rendas há três meses. As notícias “Enterramento da Linha do Norte é uma derrota para Vila Franca de Xira” e "Arrancou a expansão da Feira Nacional do Cavalo na Golegã" também mereceram a atenção dos leitores de O MIRANTE.