Francisco José é a nova estrela ribatejana dos trampolins

A medalha de ouro conquistada na Taça do Mundo de Trampolins confirmou Francisco José como mais um talento da ginástica criado no Futebol Clube Estevense, presidido por Carlos Matias. Uma das razões para o seu sucesso é a boa relação que mantém com o treinador Bruno Nobre.

O treinador Bruno Nobre com o ginasta Francisco José acompanhados pelo presidente do clube Carlos Matias

Francisco José, ginasta de Santo Estêvão, de 16 anos, conquistou a medalha de ouro na Taça do Mundo de Trampolins ao serviço da selecção nacional, destacando-se no duplo mini-trampolim entre competidores seniores. O jovem, ainda com idade de júnior, saboreou este triunfo que representa o melhor resultado na sua carreira, superando todas as expectativas. O atleta Clube de Futebol Estevense, não esconde alguma surpresa pelo resultado alcançado. “Superou completamente as expectativas naquele que foi o nosso primeiro ano. Estávamos à espera de estar nos oito melhores, mas foi bem mais do que esperávamos”, diz. O jovem atleta, treinado por Bruno Nobre, antiga estrela da modalidade, atribui o sucesso da dupla ao esforço e à preparação meticulosa. “A sorte também é uma coisa que se trabalha. Fizemos isso muito bem”, vinca.