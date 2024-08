Gazcorp adquire três lotes para se instalar no Valley Park no Cartaxo

A empresa Gazcorp, com sede na cidade da Feira (Porto), que se dedica à produção de gás medicinal, adquiriu 3 lotes no Valley Park (Cartaxo), para instalar mais uma unidade.

A Gazcorp integra o grupo empresarial Amaral & Andrade, Lda, com fortes investimentos na área industrial, turismo, hotelaria e de saúde animal. O empresário Nuno Andrade, é filho do dono da Alcail uma grande empresa do Norte com forte presença em Angola.

Com a venda, a Valley Park totaliza 20 lotes vendidos, apesar da empresa Coffecof e Verso Move ainda não terem iniciado as obras. A situação da primeira está a criar um forte desconforto na administração da Valley Park porque a venda dos lotes efectuou-se há 5 anos e até hoje a empresa ainda não apresentou os projectos técnicos na Câmara. O Valley Park anunciou ter fechado um outro negócio, com a venda de mais dois lotes, cuja escritura será feita em Setembro.