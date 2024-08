Moradores de Samora exigem saneamento e água canalizada

O Beco das Fontaínhas, em Samora Correia, é um arruamento particular em terra batida que os moradores e proprietários da zona querem como via pública servida por infraestruturas.

Os proprietários e moradores do Beco das Fontaínhas, em Samora Correia, estão empenhados em transformar um arruamento de terra batida, actualmente uma serventia particular, em via pública. Luísa Ricardo, uma das proprietárias, e outros residentes uniram-se para pressionar a Câmara Municipal de Benavente a avançar com o projecto, que já se arrasta há quase um ano.

O presidente da Câmara Municipal de Benavente, Carlos Coutinho, esclareceu a situação e os passos necessários para a concretização do projecto.