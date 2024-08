Oposição em Alenquer critica pedido de financiamento do Agrupamento de Escolas Damião de Goes

O Agrupamento de Escolas Damião de Goes pediu 997 euros à Câmara de Alenquer para comparticipar uma actividade cultural, já depois de a ter realizado. O pedido não caiu bem aos vereadores da oposição no município, com o autarca do PSD a dizer que o agrupamento “meteu a carroça à frente dos bois” ao contar que a autarquia ia pagar. “As escolas não entregam o planeamento no início do ano lectivo? Estamos a financiar uma coisa que já aconteceu. Existem regras e são para todos. Se a câmara votasse contra quem pagava o evento? É preciso cuidado”, afirmou Nuno Henriques.

O vereador da CDU, Ernesto Ferreira, sublinhou que o pedido do agrupamento não é claro e que as escolas têm orçamentos próprios e financiamento camarário. “Às vezes queixam-se que não há dinheiro para isto e para aquilo, mas houve uma gala de finalistas do 9º ano com direito a limusine. Não sei quem pagou mas realmente quem viu aquilo pensa que são precisas coisas para a escola e não há dinheiro e depois fazem galas com limusine. Na gala da faculdade vão alugar um avião? Os pedidos têm de vir com antecedência”, criticou.

A vereadora com o pelouro da educação, Claúdia Porém Luís (PS), deu razão à oposição mas justificou com falta de planeamento estruturado por parte do agrupamento. “Aconteceu no final do ano uma actividade musical e é dessa que estamos a falar. Não houve planeamento e não pode acontecer esta falha no próximo ano lectivo. Se querem o nosso apoio têm de apresentar as actividades no início do ano, para podermos colaborar ou não com os projectos nestas escolas”, afirmou. Apesar das críticas o apoio financeiro para o agrupamento foi aprovado por unanimidade.