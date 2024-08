partilhe no Facebook

Três atletas do Grupo Desportivo do Granho na selecção nacional de petanca

João Fragoso, João Filipe e Avelino Bento, do Grupo Desportivo do Granho, concelho de Salvaterra de Magos, foram chamados à seleção nacional de petanca que participa no fim-de-semana de 3 e 4 de Agosto na Copa Ibérica 2024, em Fafe.