Santarém vai ter novo hotel para responder ao aumento da procura turística

A cidade de Santarém vai ter um novo hotel, junto ao Jardim de Vale Estacas, num projecto privado orçado em 25 milhões de euros e que inclui também uma sala multiusos. “A importância deste hotel é enorme, estamos a ter um crescimento muito grande do número de dormidas. Se compararmos 2023 com 2022, tivemos um crescimento de 12,3%. É um número muito importante”, disse à Lusa o vice-presidente da Câmara de Santarém, João Teixeira Leite.



Segundo o autarca, o hotel, de quatro estrelas e com 141 quartos, irá responder não só ao aumento da procura turística, mas também à realização de grandes eventos da região, que tem gerado uma procura crescente por mais camas. “Precisamos de um maior número de camas para conseguir atingir esta procura numa vertente turística, mas também na vertente dos grandes eventos. Sejam grandes eventos do ponto de vista lúdico, mas também dos grandes eventos desportivos. Tivemos há muito pouco tempo um evento com mais de duas mil pessoas envolvidas e foi necessário procurar outros concelhos para conseguir acomodar todas estas pessoas”, contou o autarca.



Ainda de acordo com João Leite, o novo hotel terá também um parque de trampolins interior, dois restaurantes, um ‘spa’ e uma piscina interior com terraço e deverá ficar concluído em 2026. Para além do hotel, está também prevista a construção de habitação na zona, num investimento de mais 11 milhões de euros.



Apesar da construção da nova unidade hoteleira, João Leite considerou que o número de camas no concelho continuará a ser insuficiente, estando o município a trabalhar com a Entidade Regional de Turismo e privados para atrair mais investimentos, incluindo a possibilidade de construir um hotel no antigo presídio militar.