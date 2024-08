Trânsito condicionado no IC3 na zona do Entroncamento devido a obras

O trânsito vai estar condicionado no Itinerário Complementar (IC) 3, entre os quilómetros 77 e 82, nos concelhos do Entroncamento e Vila Nova da Barquinha, para trabalhos de reparação do pavimento, informou a Infraestruturas de Portugal (IP).

O trânsito vai estar condicionado no Itinerário Complementar (IC) 3, entre os quilómetros 77 e 82, nos concelhos do Entroncamento e Vila Nova da Barquinha, para trabalhos de reparação do pavimento, informou a Infraestruturas de Portugal (IP).



Em comunicado, a empresa adianta que os trabalhos de “beneficiação das condições de circulação e segurança no IC3” serão executados entre as 07h00 e as 18h00. As obras começaram no dia 1 e vão prolongar-se até dia 9 de Agosto. A circulação de trânsito far-se-á de forma alternada, com o apoio de semáforos.