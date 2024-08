Associação de Benfica do Ribatejo recebe apoio municipal de 600 mil euros para construir lar

A Câmara de Almeirim vai atribuir um apoio de 600 mil euros à Associação de Solidariedade de Benfica do Ribatejo para financiar a construção de um lar nessa localidade. Durante as festas locais, o presidente da Câmara de Almeirim, Pedro Ribeiro, assinou um protocolo que considera “histórico” com essa IPSS (instituição particular de solidariedade social), que já tem apoio à infância e centro de dia e que está agora a construir um lar para cerca de 35 utentes. No momento foi também um cheque simbólico, com o valor da primeira tranche de 200 mil euros, montante que seguiu posteriormente por transferência bancária para a instituição.

O autarca referiu que o protocolo com a associação é histórico porque o município nunca apoiou uma associação com um valor tão avultado. “A IPSS candidatou-se a apoios do Governo, no entanto na transição entre a pandemia e a guerra, os preços quase que duplicaram entre a altura do projecto e a obra. Assim os apoios do governo eram muito mais baixos que o esperado. A decisão foi difícil: avançar ou esperar por outra oportunidade. Falámos e decidimos apoiar sendo que a associação, mesmo assim, teve de pedir um empréstimo”, explicou Pedro Ribeiro nas suas redes sociais.

Pedro Ribeiro refere que apoiar “quem trabalhou uma vida e precisa de um local seguro para passar os últimos anos da sua vida fez com que decidíssemos por unanimidade este apoio”, sublinhando que são opções. “Mas ao longo dos anos foram essas opções que nos permitem termos a capacidade financeira de apoiar quem precisa para o bem comum sem colocar em causa as nossas finanças e continuar a cumprir com todos os nossos fornecedores em meia dúzia de dias”, vinca o autarca socialista, revelando que a associação prevê ter a obra concluída no final do ano”.