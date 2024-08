Condomínio privado vai nascer junto às Portas do Sol em Santarém

Já arrancaram as obras do condomínio Portas de Santiago, projecto imobiliário em edificação junto ao Jardim das Portas do Sol, em Santarém.

Já arrancaram as obras do condomínio Portas de Santiago, projecto imobiliário em edificação junto ao Jardim das Portas do Sol, em Santarém. O vice-presidente da Câmara de Santarém, João Teixeira Leite, congratulou-se publicamente nas redes sociais por mais um investimento privado na cidade.

“A regeneração urbana do nosso centro histórico é feita de investimento público e privado e é uma intervenção multidisciplinar. Agradecimento aos promotores que dão um importante contributo para a atracção de mais famílias para o nosso concelho. Vamos continuar focados neste trabalho contínuo e reforçar as potencialidades do nosso território”, publicou o autarca.