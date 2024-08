Educadores na origem de contestação na creche da Chamusca

O modelo de gestão da creche “O Coelhinho”, propriedade da Santa Casa da Misericórdia da Chamusca, está a ser muito criticado por cerca de uma dezena de pais que estão contra a saída de uma educadora da instituição. A O MIRANTE, os encarregados de educação dizem mesmo que só não retiram os seus filhos da instituição por falta de alternativas no concelho. Outra das razões para a forte revolta está a permanência de uma educadora que, segundo os pais, tem histórico de má conduta e “um temperamento” muito impulsivo.

Em relação à funcionária que os pais queriam que continuasse na creche, o Provedor da Santa Casa da Chamusca, Nuno Castelão, explica ao nosso jornal que a mesma terminou contrato com a instituição. A decisão da administração da Santa Casa da Chamusca não gerou consenso entre os pais, que pedem uma solução imediata. O MIRANTE sabe que à hora de fecho desta edição (terça-feira, 30 de Julho) os encarregados de educação estão a reunir com os responsáveis para chegar a um entendimento. “Estamos indignados porque era uma pessoa muito carinhosa para os nossos filhos e sentíamos segurança em deixá-los na creche. Agora não sabemos o que nos espera e isso é o pior sentimento para um pai ou mãe”, refere uma das mães a O MIRANTE, acrescentando que a falta de resposta dos responsáveis da Misericórdia é uma das razões para os pais terem decidido apresentar uma queixa na Segurança Social de Santarém.

“Não nos foi dito nada antecipadamente e depois de procurarmos respostas nunca ninguém deu a cara. Lá marcaram uma reunião, mas apenas para uma semana depois de sabermos de toda a situação”, critica a mesma mãe, sublinhando que actualmente não existem recursos humanos suficientes para o número de crianças em sala. “Existem salas com 20 crianças com apenas uma educadora e uma auxiliar”, afirma.

Contactado por O MIRANTE, Nuno Castelão mostrou-se surpreendido com as acusações, negando que haja falta de recursos humanos. “A educadora, que estava em regime de substituição, terminou o contrato. Estamos a recrutar novos funcionários com critérios muito exigentes, que saibam trabalhar em equipa e que sejam uma mais-valia para as crianças”, afirma, vincando que a Santa Casa reporta tudo à Segurança Social que acompanha todos os processos. “Estamos a dias de acabar o ano lectivo. Não vamos à pressa contratar alguém que depois não cumpre com os nossos requisitos e com o que entendemos ser o melhor para o bem-estar das crianças”, salienta.

Nuno Castelão disse ainda que a creche começou do zero, depois de alguns “episódios tristes do passado” e que vai continuar a trabalhar para ter os melhores quadros na instituição. Recorde-se que, em 2018, uma educadora de “O Coelhinho” resolveu aplicar um correctivo a uma menina de um ano e nove meses de idade mordendo-a no braço. Logo a seguir meteu baixa-médica.