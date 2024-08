Moradora de Vale da Zebra impedida de fazer compras online por erro nos mapas do Google

Vale da Zebra, Pontével, não está assinalada no Google e por isso as empresas não fazem entregas na localidade. Câmara do Cartaxo diz que não é caso único no concelho e comprometeu-se a resolver o problema.

Os supermercados não fazem entregas em Vale da Zebra, freguesia de Pontével, no concelho do Cartaxo, porque a localidade não existe nos mapas do Google. A situação foi reportada por Isabel Brito, que se desloca de andarilho, e que diz não ter saúde para fazer compras. “No estado em que estou já não aguento ir para os supermercados. Mas estou impedida de fazer compras online porque apesar de termos uma placa à entrada e à saída a dizer Vale da Zebra não fazem aqui entregas porque Vale da Zebra só existe em Alcanede”, afirma.

A moradora reportou o problema à Câmara Municipal do Cartaxo há dois anos, mas Vale da Zebra continua sem aparecer no GPS. O presidente do município do Cartaxo, João Heitor, diz que não se trata de caso único no concelho e que muitas organizações se gerem através do Google. “Qualquer pessoa pode ir ao Google e dar uma indicação e muitas vezes as coisas não estão correctas e estão desactualizadas. Vamos resolver o seu problema e de outras pessoas e indicar ao Google as moradas”, garantiu.