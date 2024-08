Santarém apoia grupos de dadores de sangue do concelho

Os Grupos de Dadores Benévolos de Sangue do Concelho de Santarém vão receber, este ano, um apoio financeiro global de 13.590 euros por parte da Câmara de Santarém.

Os Grupos de Dadores Benévolos de Sangue do Concelho de Santarém vão receber, este ano, um apoio financeiro global de 13.590 euros por parte da Câmara de Santarém. O Grupo de Dadores de Sangue de Pernes é o que mais recebe, num total de 2 mil euros, seguindo-se o Grupo da Freguesia da Abrã com 1610 euros e o da Portela das Padeiras com 1508 euros. Foram ainda contemplados os grupos de Alcanhões, Almoster, Amiais de Baixo, Arneirense, Póvoa e Achete, Sociedade Recreativa Operária de Santarém, Vale de Figueira e Vale de Santarém.

Os apoios decorrem das candidaturas efectuadas pelos grupos e obedecem a determinados critérios previamente definidos em regulamento. Na reunião do executivo de 1 de Agosto, onde os apoios foram aprovados por unanimidade, o presidente da Câmara de Santarém, Ricardo Gonçalves, destacou que Santarém é o concelho que tem mais grupos de dadores de sangue e enalteceu o trabalho desenvolvido pelos grupos ao contribuírem de forma integral e benévola na recolha de sangue e na sensibilização para a necessidade permanente da dádiva.

O município destaca que estas associações dinamizam acções de sensibilização e esclarecimento sobre a dádiva de sangue e promovem iniciativas de colheita de sangue que se assumem como um importante contributo para o reforço da participação cívica dos cidadãos, procurando responder, desta forma, às necessidades das reservas de sangue.