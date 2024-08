Utentes do Estuário do Tejo entregaram abaixo-assinado ao primeiro-ministro

Uma comitiva representando as organizações de utentes dos concelhos de Alenquer, Azambuja, Benavente e Vila Franca de Xira, abrangidos pela Unidade Local de Saúde Estuário do Tejo, entregou na tarde de sexta-feira, 26 de Julho, no gabinete do primeiro-ministro, Luís Montenegro, um abaixo-assinado com mais de 6 mil assinaturas exigindo melhores cuidados de saúde na região.

As organizações de utentes têm vindo a alertar para a grave carência de profissionais de saúde que afecta estas regiões e no documento os utentes exigem melhores condições de acesso aos serviços de saúde, sublinhando que o direito à saúde tem sido progressivamente comprometido, lembrando os milhares de utentes que não têm acesso a médico de família. A dificuldade em contratar e fixar profissionais de saúde é apontada como a principal causa deste problema.

Além do abaixo-assinado, foi também entregue uma moção, aprovada por aclamação no encontro de utentes realizado a 18 de Maio em Alhandra, que reflecte o descontentamento e a urgência da tomada de medidas efectivas por parte das autoridades competentes para garantir a qualidade e acessibilidade dos serviços de saúde nestes concelhos.