Ex-presidente de Benfica do Ribatejo critica estado dos espaços verdes

O ex-presidente da Junta de Freguesia de Benfica do Ribatejo, Alfredo Trindade, do PS, o mesmo partido da actual presidente, Cândida Lopes, critica o estado dos espaços verdes na rua principal da localidade, na Estrada Nacional 118. O antigo autarca refere que as pessoas para circularem no passeio numa determinada zona têm de afastar silvas que vêm de um espaço privado e critica que os canteiros ao longo da rua nem ao nome de jardim têm direito.

Alfredo Trindade, que publicou fotos na sua página nas redes sociais, diz que nem fala dos bancos existentes no local para “não denegrir ainda mais a freguesia”. Em tom sarcástico refere que este é “um belo e real cartão-de-visita digno da capital da sopa da pedra, à qual esta freguesia se digna pertencer”.