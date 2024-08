Jovem de Coruche morre após desacatos em Albufeira

partilhe no Facebook

A Polícia Judiciária (PJ) está a investigar a morte de um jovem na madrugada desta segunda-feira, 5 de Agosto, em Albufeira, alegadamente após conflitos no centro da cidade. Francisco Rouxinol, de 19 anos, caiu na via pública na sequência de desacatos, tendo entrado “em paragem cardiorrespiratória após bater com a cabeça e ficar inconsciente”.

O jovem foi levado para o hospital, onde foi declarado o óbito, tendo os desacatos ocorrido cerca das 03h30. Na última semana, a Câmara de Albufeira anunciou a instalação de 70 câmaras de videovigilância e o reforço de segurança para moderar comportamento excessivos nas zonas de diversão noturna, ao abrigo de uma campanha que arrancou na passada segunda-feira.

A vítima era jogador de Futsal do CAD de Coruche e também actuava como DJ.