Munícipes de Tomar não desistem do acesso público à praia fluvial de Alverangel

Os munícipes de Tomar continuam a expressar a sua indignação e revolta devido ao fecho do acesso à praia fluvial de Alverangel pelos novos proprietários dos terrenos. Depois de, em Maio, a munícipe Maria da Luz Lopes ter ido à reunião de câmara de Tomar lamentar o facto do acesso à praia estar vedado, na última assembleia municipal o assunto voltou para cima da mesa com a intervenção do munícipe Nuno Ferreira, de Santa Cita. O cidadão afirmou que desde pequeno que frequenta a praia fluvial de Alverangel e que é com “tristeza e incómodo” que vê os acessos à praia vedados. Apelou ao executivo camarário para que seja tomada uma medida, “com urgência”, para resolver o problema.

O presidente da câmara, Hugo Cristóvão (PS), explicou que houve uma decisão por parte do tribunal que declarou que o caminho de acesso à praia é de propriedade privada. O autarca socialista assegurou mais uma vez que o município está a tentar chegar a acordo com os proprietários, “respeitando sempre a lei”.

Recorde-se que o acesso à praia fluvial de Alverangel, no concelho de Tomar, uma das zonas balneares mais frequentadas na região ribatejana, foi vedado com uma corrente pelos novos proprietários dos terrenos. A zona balnear, situada na Albufeira do Castelo de Bode, tem uma longa história de desavenças entre a Junta de São Pedro de Tomar, que foi condenada, em 2016, a pagar indemnização de 200 mil euros à família Duarte Ferreira, que era proprietária dos terrenos.

Os moradores da freguesia não se conformam com a colocação de um portão para vedar a passagem pelo local e criaram uma petição pública “contra o encerramento do acesso”, dirigida ao presidente da Câmara Municipal de Tomar. O abaixo-assinado conta com mais de seis centenas de assinaturas. Na petição, em que se lê “a praia é nossa há mais de 50 anos”, os signatários referem que o local é procurado “por aqueles que gostam de um ambiente sereno e tranquilo, de alta qualidade”, sendo “um dos recantos mais aprazíveis da albufeira de Castelo do Bode”.