Reabilitação das margens do rio Alviela já apresenta resultados visíveis

No início de Setembro vão ter início os trabalhos de execução de técnicas de engenharia natural, incluindo a estabilização das margens do rio Centeio, em Pernes, anunciou a Câmara de Santarém. O município tem em curso a empreitada Alviela 7.7, obra de reabilitação fluvial e controlo de espécies exóticas e invasoras, que abrange 7 km do rio Alviela e um troço com 700 metros do rio Centeio, na União de Freguesias de Casével e Vaqueiros, na Freguesia de Pernes e na União de Freguesias de São Vicente do Paúl e Vale de Figueira,.

Em Julho, decorreu uma visita de elementos do município, da Junta de Freguesia de Pernes e de parceiros que permitiram que nos seus terrenos fossem realizados trabalhos de desmatação, controlo de espécies exóticas invasoras e limpeza selcetiva da galeria ripícola, entre Pernes e Vaqueiros. O objectivo foi construir um trilho pedonal e ciclável para usufruto das populações. Em Pernes já é possível contemplar locais ocultos pela vegetação durante décadas.

A Câmara de Santarém considera que prosseguir uma estratégia para a sustentabilidade dos recursos hídricos assume capital importância e pertinência nas oportunidades existentes para a transformação positiva dos territórios, no âmbito do quadro de financiamento 2030 e do cumprimento do preconizado na Lei do Restauro da Natureza.