ULS Médio Tejo abre concurso para 39 médicos recém-especialistas e assistentes

Unidade Local de Saúde do Médio Tejo reforçou também a equipa com oito técnicos auxiliares de saúde, três enfermeiros e dois técnicos superiores.

A Unidade Local de Saúde (ULS) do Médio Tejo abriu dois concursos para a contratação de 39 profissionais, um dos quais para 26 vagas para médicos recém-especialistas, incluindo três pediatras. Em comunicado, a instituição, com sede em Torres Novas, indica ter sido publicado em Diário da República na quinta-feira, 1 de Agosto, “a abertura de dois procedimentos concursais para 39 vagas que a ULS Médio Tejo tem disponíveis para médicos recém-especialistas”.

A ULS especifica que um dos concursos é referente a “26 vagas para pessoal médico para a categoria de assistente, da área de Medicina Geral e Familiar”, e um outro para preencher “13 vagas na categoria de assistente hospitalar”, tendo os interessados um prazo de cinco dias úteis para se candidatarem. “O procedimento concursal encontra-se aberto pelo prazo de cinco dias úteis, a contar de dia 1 de agosto, data da publicação dos avisos”, lê-se na nota.

Das vagas atribuídas à ULS Médio Tejo, sublinha a instituição, “há 16 com possibilidade de serem carenciadas, beneficiando assim de incentivos salariais”. A ULS adianta ainda que, “posteriormente, será divulgado o procedimento para outras 11 vagas de contratação de médicos recém-especialistas, assim que seja realizada a publicação em Diário da República”.

Na nota, a instituição refere igualmente que reforçou a equipa com 13 profissionais de saúde para a "prestação de cuidados aos utentes", integrando “oito técnicos auxiliares de saúde (TAS), três enfermeiros e dois técnicos superiores”.

Citado na nota, o presidente do conselho de administração da ULS Médio Tejo, Casimiro Ramos, destaca a “ampla e diversificada oferta de cuidados de saúde” da instituição, realçando que a “missão primordial é salvar vidas e diminuir o sofrimento dos utentes”.

A ULS Médio Tejo passou a agregar em 1 de Janeiro o Centro Hospitalar do Médio Tejo e o Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) do Médio Tejo, assegurando a prestação dos cuidados de saúde nos concelhos de Abrantes, Alcanena, Constância, Entroncamento, Ferreira do Zêzere, Mação, Sardoal, Tomar, Torres Novas, Vila Nova da Barquinha (todos do distrito de Santarém) e Vila de Rei (distrito de Castelo Branco).